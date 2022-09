Arriva la conferma da parte del diretto interessato. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia. A dirlo è stato l’ex capitano della Roma, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Un lungo colloquio con Aldo Cazzullo nel quale il Pupone ha raccontato di aver scoperto i presunti tradimenti di Ilary Blasi sbirciando i messaggi sul suo cellulare. La colpa della fine del loro matrimonio, almeno secondo la versione di Totti, sarebbe quindi della conduttrice: “Non ho tradito io per primo”.

Noemi, spiega l’ex calciatore, lo ha aiutato ad uscire da un periodo complesso, segnato da una profonda depressione, dopo avere scoperto il presunto tradimento di Ilary. “Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”, ha raccontato Totti al Corriere, confermando così le insistenti voci sulla relazione con Noemi.

“Sono girate voci in passato. Su Ilary e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”, aggiunge. Secondo Totti, le due donne non sarebbero neppure così simili come molti hanno notato, anzi: “Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni. Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto”.

Totti avrebbe inizialmente negato la relazione, per poi ammettere di avere scoperto il presunto tradimento della moglie. Il capitano ha raccontato di come ha trovato i messaggi compromettenti sul cellulare della showgirl: “Non avevo mai spiato in vent’anni, il suo telefono né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro: era Alessia, la sua amica parrucchiera”. Totti però non svela il nome del presunto amante della conduttrice: “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere”. Il Pupone svela anche il contenuto di alcuni dei messaggi letti: “Dicevano: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. […] Lei mi diceva: quest’ anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro”.

Una storia, quella con Ilary, che finisce male, con una serie di colpi bassi: “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi”. E ancora: “Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore”. Ora, ammette l’ex capitano giallorosso, si “andrà per avvocati”.