Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore: “Isabel lasciata da sola a casa”

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore

Altro che tregua: Ilary Blasi ha denunciato l’ex marito Francesco Totti per abbandono di minore.

Lo rivela Il Messaggero, secondo cui l’ex capitano della Roma sarebbe stato accusato dalla conduttrice di aver lasciato la figlia Isabel da sola a casa.

Secondo quanto ricostruito, la presentatrice avrebbe videochiamato la figlia di otto anni e si sarebbe resa conto che il papà non era in casa con lei.

Ilary Blasi, quindi, avrebbe chiamato la polizia con gli agenti del commissariato Ponte Milvio che, una volta arrivati nell’abitazione, avrebbero trovato Isabel sì senza il papà ma comunque in compagnia di una babysitter.

Informato dell’accaduto, subito dopo anche Francesco Totti, che si trovava a cena in un ristorante non molto distante dal suo appartamento, avrebbe fatto rientro a casa.

La Procura di Roma ora dovrà indagare sull’accaduto: i pm, infatti, dovranno chiarire se effettivamente Isabel si trovasse da sola a casa e se quindi gli adulti si siano palesati solamente dopo la chiamata di Ilary Blasi, o se la bambina fosse in compagnia della babysitter.

Francesco Totti, secondo quanto prevede l’accordo sulla separazione, ha l’affidamento condiviso dei figli. L’ex calciatore della Roma ha l’obbligo di non lasciare da sola la figlia minore nei giorni in cui è sotto la sua tutela anche qualora in casa fosse presente l’altra figlia, Chanel, che è ancora minorenne.

Il reato di abbandono di minore prevede condanne da sei mesi a cinque anni: se, però, le indagini dimostreranno che le accuse di Ilary Blasi sono infondate, allora l’ex capitano giallorosso potrà querelare la conduttrice per calunnia.