Naomi Campbell nuda in metropolitana durante la pandemia? Sui social impazza la polemica, ecco la verità

Lo scorso 22 maggio, la top model Naomi Campbell ha soffiato ben 50 candeline sulla sua torta di compleanno e, per tale occasione, il direttore creativo di Valentino ha ben pensato di condividere alcuni scatti inediti della modella realizzati un anno fa. Lo shooting ha ottenuto forte riscontro sui social, anche perché la Campbell è stata ritratta anche nuda, a bordo della metropolitana di New York. Di qui, è scattata la polemica sui social: in molti hanno espresso perplessità, dato il momento che stiamo vivendo, e hanno chiesto a gran voce se fosse sicuro realizzare lo shooting in metro durante la pandemia. Non è tardata ad arrivare la risposta della casa di moda, che ha prontamente sottolineato la data degli scatti, realizzati da Inez e Vinoodh: “Quelle foto sono state scattate l’anno scorso con tutte le garanzie adeguate per le persone coinvolte”, hanno spiegato. Niente a che vedere con il Coronavirus, quindi.

Gli scatti non erano stati ancora diffusi finora: “Oggi è il compleanno di Naomi”, si legge sempre su Twitter, “e questi elementi visivi aumentano e migliorano la sua bellezza e la sua fierezza senza tempo”. Le foto sono state pubblicate quindi per rendere omaggio alla top model.

