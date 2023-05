Il durissimo attacco di Naike Rivelli a Chiara Ferragni

La vicenda dell’undicenne bannata da Instagram dopo aver commento un selfie di Chiara Ferragni continua a far discutere il web.

A dire la sua, questa volta, è Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, che ha criticato l’influencer con un durissimo post sul suo profilo Instagram.

“Pensati libera di esporre sui i social i tuoi figli minorenni Ma solo se sei Chiara Ferragni” ha scritto Naike Rivelli.

“Se Instagram e Meta hanno chiuso l’account di Giulia Dedola perché sotto i 12 anni i bambini non possono avere un account (aperto e controllato dai genitori ) per via del regolamento Instagram”.

L’attrice, quindi, rivolge un appello ai suoi follower: “Invito tutti a segnalare gli account di minori aperti in rete. Specialmente quelli degli influencer che li privano della loro privacy e monetizzano ogni cosa assieme a loro senza che lo sappiano e senza il loro consenso. Invito i media a tirare fuori le palle, e indagare su come vengono implementate queste linee guida e regole di Instagram Se i bambini non possono avere account… vanno immediatamente chiusi tutti quelli ancora esistenti”.

“Come mai solo ora viene chiuso un account di una undicenne? – scrive ancora Naike Rivelli – Solo Ora che la mamma che ha più account al mondo dei suoi figli in rete, infastidita da un commento di una ragazzina pensante, scatena i suoi follower che segnalano il grave sbaglio di aprire un account ad un minore…”

“Ma quello dei suoi figli non è un account di minori? Perché nessuno osa parlarne? Paura…? Le regole valgono per tutti. Specialmente quelle sui bambini!”.