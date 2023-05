Chiara Ferragni, la fan 11enne: “Per farci notare dobbiamo metterci nude?”. La risposta dell’imprenditrice

Nelle scorse ore Chiara Ferragni si è mostrata seminuda sui social (vestita solo del perizoma). Foto che ha scatenato le polemiche. Commenti negativi sono arrivati anche da una bambina che la giudica perché lei è mamma e perché influencer con una responsabilità enorme: dare un qualche tipo di esempio a tutte le future donne su Instagram.

Il commento della piccola, riportato da La Repubblica, è divenuto virale in pochissimo tempo. “Ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ‘ste foto penso che sinceramente siano inadeguate a maggior ragione che senso ha che lo faccia tu? Cioè a parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude. Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”.

La fan di Chiara Ferragni, che è una piccola campionessa di equitazione, poi ha aggiunto: “Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette. Ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo, penserei che mi devo vergognare del suo comportamento, non ne sarei per niente fiera”.

La risposta

Chiara Ferragni si è sentita in dovere di dire qualcosa e zittire così tutte le critiche che in questi giorni hanno duramente commentato la foto in questione. L’influencer e imprenditrice digitale ha deciso di rispondere all’11enne che le avrebbe criticato la foto in perizoma perché portatrice di un messaggio sbagliato: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare e farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta, allora”.