Chiara Ferragni in topless: il selfie in perizoma scatena (ancora una volta) gli haters

Chiara Ferragni è tornata a posare in topless e, ovviamente, ha scatenato la reazione indignata degli haters. “Non sei elegante”, “Ti senti davvero libera così?”, “Hai oltrepassato il muro della pudicizia”: questi alcuni dei commenti che si leggono sotto lo scatto in perizoma dell’imprenditrice e moglie di Fedez. Probabilmente, però, l’obiettivo dello scatto era proprio questo: un donna in Italia può davvero fare ciò che vuole col proprio corpo?

In particolare Chiara Ferragni ha pubblicato una foto con didascalia “Selfie allo specchio” in cui si è immortalata in topless poco prima di dare il via ai preparativi per l’uscita con gli amici. Si è coperta il seno con la mano e ha rivelato sia gli addominali scolpiti che il lato b e la schiena nuda attraverso il riflesso dello specchio. Niente tacchi, niente foto ritocco e niente artifici.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni posa in topless sui social, anzi, da qualche anno a questa parte si serve delle foto in slip sia per ribellarsi alle convenzioni e ai tabù, sia per celebrare la bellezza del corpo femminile sia per pubblicizzare qualche marchio di intimo.