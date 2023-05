Parla l’undicenne che ha criticato Chiara Ferragni: “Mi ha delusa. E ora mi hanno cancellato da Instagram”

“Secondo me ognuno può sentirsi libero anche indossando una felpa, e non è che poi lo deve far sapere al mondo”. A dirlo è la bambina di 11 anni presa di mira da Chiara Ferragni per un suo commento. In un’intervista al Corriere della Sera, la ragazzina che ha criticato la co-conduttrice dell’ultimo festival di Sanremo ha detto di essere in realtà una sua fan. “Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta”, ha detto l’undicenne, una promessa dell’equitazione che sta finendo la prima media.

Lo scorso fine settimana è salita alla ribalta per la risposta che Chiara Ferragni ha dato a un suo commento molto critico a una foto in cui l’influencer si mostrava vestita solo in mutande. “A parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno, ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude?”, aveva scritto con il suo profilo, poi rimosso da Instagram per motivi di età (la piattaforma è vietata ai minori di 13 anni). “Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma, ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo, penserei che mi dovrei vergognare”, aveva aggiunto.

Nella sua risposta, Ferragni aveva affermato che “il messaggio per tutte, ragazzine e non, è semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso”. E ancora: “Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora”.

Al Corriere, la ragazzina ha smentito che a scrivere il commento sia stata la madre, ribadendo ancora la sua posizione. “Secondo me ognuno può sentirsi libero anche indossando una felpa, e non è che poi lo deve far sapere al mondo. Quando una delle mie amiche più grandi pubblica una foto di spalle, con i capelli che coprono il sedere, io glielo dico che non mi sembra appropriata, perché non siamo al mare”, ha detto. La madre ha condannato la decisione di rimuoverle il profilo. “Io non posso accettare che mia figlia per aver espresso un’opinione, peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata. Inoltre, con la chiusura del profilo perdiamo cinque anni di ricordi, di gare, di momenti belli condivisi con la comunità dell’equitazione”. Anche il padre sostiene la figlia: “credo si debba avere più fiducia nello spirito critico dei ragazzini, che hanno la testa sulle spalle”.