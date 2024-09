Una lite a margine dei festeggiamenti per la vittoria degli Europei della Spagna sarebbe stata il fattore scatenante che ha portato alla separazione Alvaro Morata e Alice Campello. Lo riferisce la giornalista iberica Alexia Rivas, vicina all’entourage del calciatore del Milan.

Secondo la cronista, che lavora per Telecinco (emittente di proprietà del Gruppo Mediaset), Morata voleva che alle celebrazioni per il trionfo della Nazionale partecipasse tutta la sua famiglia, compresi i suoi genitori, i suoi fratelli e suo cugino, ma la moglie si sarebbe rifiutata categoricamente.

“Alvaro voleva la sua famiglia alla festa e Alice no. Voleva solo loro due, i figli e due suoi amici. Sul campo, sotto gli occhi di tutti, è iniziata una discussione tremenda”, ricostruisce Rivas durante il programma tv Vamos a ver. “È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché Alvaro non poteva più continuare a sopportare quella che considera una mancanza di rispetto”.

“Hanno litigato tremendamente e tutti quelli che erano lì potevano sentirli”, aggiunge la giornalista. “Il rapporto tra Alice e la famiglia di Morata non è mai stato buono. Non puoi tenere tuo marito chiuso in casa, senza vedere quasi mai la sua famiglia, per otto anni”.

Secondo la giornalista, il rapporto tra Campello e la famiglia di Morata “non è mai stato buono”. La donna avrebbe un carattere “autoritario”, a tal punto che il calciatore viveva con lei in una sorta di “prigione” che si limitava alla sua cerchia di amici. “Morata – riferisce Rivas – non poteva più sopportare questa mancanza di rispetto. Non sopportava le restrizioni di sua moglie”.

D’altra parte, la famiglia di Campello non avrebbe gradito il comportamento del genero quando l’influencer è finita in terapia intensiva dopo il parto della piccola Bella, accusandolo di non essere stato all’altezza della situazione e di aver anteposto i suoi impegni professionali alla salute della moglie.

Ormai la separazione sarebbe ormai definitiva: “Non si potrà tornare indietro”, dice Rivas. “Gli avvocati stanno già lavorando sui documenti per il divorzio e ciò avverrebbe di comune accordo”.

Secondo la giornalista, i due sono sposati in regime di comunione dei beni: “Alvaro – conclude Rivas – è pronto a dare ad Alice ciò che si merita e tutto ciò che vuole. Gli avvocati delle rispettive parti lavorano insieme affinché tutto vada bene e quello che Alvaro vuole è che non manchi nulla né alla Campello né ai figli”.

