Chi è Annachiara Zoppas, la fidanzata di Vittorio Brumotti: “La tengo nascosta”

In una recente intervista al Corriere della Sera, Vittorio Brumotti ha parlato della sua fidanzata Annachiara Zoppas con la quale ha una relazione dal 2018. L’inviato di Striscia La Notizia aveva già parlato della compagna in una vecchia intervista in cui aveva dichiarato: “Quattro anni fa ho incontrato Annachiara, una donna pazzesca. È molto più giovane di me, ha solo 30 anni, e mi stupisce ogni giorno. È una tosta, legge tantissimo, ama il design e come me adora viaggiare. Lei è tante donne insieme e ha una visione ampia della vita. Il prossimo viaggio lo vorremmo fare in Bhutan, un piccolo stato himalayano, a studiare il buddhismo. Abbiamo tanti progetti, ma litighiamo anche, perché abbiamo idee diverse. Stiamo insieme da più di quattro anni e abbiamo messo su casa insieme”.

Di lui, invece, Annachiara Zoppas ha dichiarato al Corriere della Sera: “Lui è po’ Peter Pan, ha sempre voglia di giocare. Ma è anche molto protettivo nei miei confronti. A volte mi guida perché ha più esperienza di me. Io sono giovane ma sono cresciuta in fretta: ho perso mia madre a 14 anni ed è stata dura. Mio padre aveva un’azienda e grandi responsabilità sulle spalle, ha cercato di starmi vicino come poteva ma spesso ho anche dovuto cavarmela da sola. È stato formativo”. Ma chi è Annachiara Zoppas? Di lei non si hanno molte informazioni se non che è nata nel 1992 dall’unione del padre Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto, e della madre, una modella cecoslovacca.

Sulla sua biografia si legge: “Nel 2015 Annachiara lavora presso la Maison Ermanno Scervino affiancando il famoso designer. Ben presto le sue grandi qualità la porteranno ad ottenere la posizione di gestione del Marketing Pubblicitario presso l’azienda del padre dove debutta con il celebre spot San Benedetto, con regia di Muccino assieme alla partecipazione della super model Cindy Crawford; per poi in seguito dedicarsi a progetti specifici per la cura e la bellezza delle donne, attualmente in lancio”.

E ancora: "Da sempre determinata, apprende con facilità sia la lingua inglese che francese per merito degli studi svolti presso la Regent's University of London. Le sue più grandi passioni sono la moda e l'interior design