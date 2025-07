Vittorio Brumotti: “La mia fidanzata? La tengo nascosta sui social perché arrivano minacce di morte”

Reduce da Paperissima Spint, Vittorio Brumotti si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche della sua fidanzata, Annachiara Zoppas (qui il suo profilo). Nonostante i due siano fidanzati dal 2018, infatti, raramente appaiono insieme sui social. E a spiegare il perché è proprio l’inviato di Striscia la Notizia: “Rispetta il mio lavoro, è una santa. La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte. Ci vuole pazienza. Da un momento all’altro posso dirti: ‘Ciao, domani parto’ o ‘vado in Procura’, oppure ‘lì non possiamo andare perché mi tirano le pietre'”.

“In amore? Tendenzialmente non sono quello che parte per primo, scherzo e rido però non ci credo mai. Se non mi dicono ‘guarda che le piaci’ non mi butto. Sono sempre stato fidanzato, da solo valgo poco, sto meglio in coppia. Il single in fondo è sfigato. Poi gli amori finiscono, però devono ricominciare subito” racconta ancora Brumotti. Parlando ancora di sè stesso, il campione di bike trial aggiunge: “Sono l’opposto di come mi si vede. Mi piace cucinare la carne, le Harley-Davidson, sono godereccio. Amo il silenzio, riflettere, scrivo tantissimo. Con la mia compagna sono una geisha, è lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo”.