“La mamma di Fedez tremava all’idea che lo rappresentassero certi”

Secondo Striscia la Notizia la mamma di Fedez era preoccupata per alcune frequentazioni del figlio Fedez in riferimento agli ultrà del Milan, alcuni dei quali sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni.

Nella puntata in onda nella serata di mercoledì 23 ottobre, infatti, l’inviato del tg satirico Pinuccio ha intervistato un promoter di eventi, che ha dichiarato: “Sono capitato in trattativa con la mamma mentre Fede aveva già un accordo con questi. Si è trovata in difficoltà seria, era preoccupatissima. Tremava all’idea che iniziassero a rappresentarlo certi… A momenti piangeva, non era messa bene per niente, molto preoccupata”.

La Why Event, società degli ultrà arrestati Luca Lucci e Matteo Norrito, organizzava i dj set di diversi cantanti, molti di Vivo Concerti: “Abbiamo posto delle domande anche via mail, aspettiamo delle risposte da Clemente Zard (Managing Director Vivo Concerti), chissà se qualcuno ci vuole rispondere” ha affermato l’inviato di Striscia la Notizia.

L’ingresso di Lucci, infatti, aveva preoccupato molti promoter: “Mi chiamavano i promoter preoccupatissimi, ‘ma cosa sta succedendo a Milano? Noi con questi non vogliamo a vere a che fare‘. Mi chiamavano tutti i giorni, promoter nazionali e promoter calabresi. Per far capire, promoter calabresi che ti dicono ‘mah?’. Erano ultras e non volevano averci a che fare”.