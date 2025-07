Netflix dice addio a Harry e Meghan: secondo quanto riportano The Sun e People, che citano fonti vicine alla coppia, il colosso dello streaming avrebbe deciso di non rinnovare il contratto, siglato nel 2020 e in scadenza a settembre, che era fruttato ai duchi di Sussex ben 100 milioni di dollari. “L’accordo ormai è terminato: non faranno più serie tv – ha dichiarato una fonte a The Sun – Le cose hanno fatto il loro corso, Netflix sente di aver spremuto da loro tutto quello che poteva”. Un insider, inoltre, ha commentato: “Netflix ha ottenuto un enorme successo con il primo documentario, ma sapeva che quello sarebbe stato il picco dei contenuti firmati dai Sussex”.

Dopo l’incredibile successo di Harry & Meghan, infatti, i due non hanno più portato contenuti di successo alla piattaforma. Polo, la serie voluta da Harry e dedicata alla sua passione per il Polo, ha infatti ottenuto 500mila visualizzazioni in sei mesi: un vero e proprio fiasco. With Love, Meghan, invece, ha ottenuto 5,3 milioni di visualizzazioni posizionandosi al 383esimo posto in classifica. Numeri che tuttavia non bastano a strappare un rinnovo di contratto. In autunno, infatti, è in programma la seconda stagione di With Love, Meghan, il programma lifestyle della duchessa, che sarà anche l’ultimo trasmesso dal colosso dello streaming.