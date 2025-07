Il giornalista Salvo Sottile difende Raoul Bova, finito nel tritacarne mediatico dopo la pubblicazione di alcuni audio privati da parte di Fabrizio Corona sul suo format Youtube, Falsissimo. Nel corso della puntata, dal titolo Diavoli e tentatori – Speciale Temptation Island, infatti, l’ex paparazzo ha reso noto un messaggio audio che l’attore avrebbe inviato a Martina Ceretti, modella del 2022, con la quale, secondo quanto raccontato da Corona, l’interprete avrebbe avuto una relazione. Le rivelazioni dell’ex paparazzo hanno costretto il legale di Raoul Bova, l’avvocato David Leggi, a intervenire per annunciare azioni legali rivelando, peraltro, la separazione tra il suo assistito e la compagna Rocio Munoz Morales.

L’audio dei vocali di Raul Bova con una signorina (una sedicente influencer che lo ha tradito e li ha messi in vendita) rimbalzano ormai ovunque, vengono usati sui social per imitarlo e percularlo. Nessun attore o nessun amico è arrivato in suo soccorso per difenderlo, per dire… pic.twitter.com/RaeIZ418yO — Salvo Sottile (@salvosottile) July 25, 2025

Gli audio sono diventati virali sul web scatenando commenti e, come spesso accade sui social, anche insulti nei confronti dell’attore. “L’audio dei vocali di Raul Bova con una signorina (una sedicente influencer che lo ha tradito e li ha messi in vendita) rimbalzano ormai ovunque, vengono usati sui social per imitarlo e percularlo” ha scritto il giornalista Salvo Sottile sui social prendendo le difese dell’attore. “Nessun attore o nessun amico è arrivato in suo soccorso per difenderlo, per dire che quello che fa Raul Bova fuori dal set sono fatti suoi . Lo faccio io”.

“Io non sono suo amico ma credo che ciò che gli è stato fatto sia una barbarie – scrive ancora il giornalista – Come pensaranno domani i suoi figli ascoltando tutto questo? Ci avete pensato? Vendere e diffondere messaggi privati è un reato e trovo assurdo che nessun garante della privacy , nessun magistrato , nessun rappresentante politico sia saltato sulla sedia vedendo tutto questo e lo abbia fermago. Far finta di nulla di fronte a una lesione della privacy e della libertà personale significa andare verso una deriva pericolosa: il FarWest. Oggi è toccato a Bova, domani a chi toccherà finire nel tritacarne”.