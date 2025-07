Jennifer Lopez si è lasciata andare ad alcune rivelazioni bollenti durante l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, Up All Night Tour, il 21 luglio scorso. L’interprete, che si è esibita davanti a circa 20mila fan, ha cantato e ballato sulle note di alcuni dei suoi brani più noti, tra cui On The Floor, Let’s Get Loud, Get Right, Jenny from the Block e If You Had My Love. Tra una canzone e l’altra, però, Jennifer Lopez si è lasciata andare anche da alcune rivelazioni piccanti. Come riporta il The Sun, infatti, la cantante ha dichiarato: “Devo essere onesta con voi, a volte la sera sono in stati d’animo diversi. Non so voi, ma a me capita, a volte mi piace farlo in modo duro. Altri giorni, invece, mi sento un po’ più romantica…Accendi le candele, metti una musica soft. In quei giorni, mi piace farlo molto lentamente. Ma ci sono altri giorni, forse perché per me è un periodo nuovo, forse perché è estate e fuori fa caldo, mi sento un po’ più birichina. Vi capita mai quella sensazione? Quando vi sentite un po’ monelli? In quei giorni, mi piace farlo molto velocemente”.

Il concerto si è poi chiuso con la cantante che ha sventolato sul palco il tricolore gridando “I love Italy” e mandando in visibilio i fan. La popstar aveva già fatto parlare di sé il 15 luglio scorso quando, durante un concerto a Bilbao, aveva così risposto a un fan che le chiedeva di sposarlo. “Ci ho provato un paio di volte ma ho chiuso con quella roba” ha dichiarato Jennifer Lopez ridendo e accompagnando le parole con una mano che taglia la gola. L’interprete si riferiva anche all’attore Ben Affleck con il quale ha divorziato dopo poco meno di due anni di matrimonio.