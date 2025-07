Nonostante i suoi 48 anni, Michelle Hunziker continua a dimostrare un’età molto inferiore a quella effettiva. E a confermare ciò arriva anche la scienza. Secondo alcuni test, infatti, la conduttrice ha un’età biologica di appena 25 anni. Lo ha rivelato il suo endocrinologo, Ascanio Polimeni, e confermato lei stessa in un’intervista a La Repubblica. “Con il dottor Polimeni sto studiando gli effetti degli integratori – rivela Michelle Hunziker – Li provo, li valuto, verifico i risultati. Dopo una serie di test, è emersa l’età biologica”.

Il segreto del suo elisir di giovinezza? L’epigenetica. “È la scienza che studia come il nostro stile di vita può influenzare i geni senza modificarli – dichiara la conduttrice – Emozioni, alimentazione, gestione dello stress e perfino il perdono… tutto incide. Anche il modo in cui reagiamo agli eventi si riflette su pelle, capelli e cellule”. Dieta e palestra servono, ma non bastano. Secondo la presentatrice sono soprattutto le emozioni a incidere sul fisico: “Io vivo innamorata. E l’innamoramento stimola la produzione di ormoni che aiutano a restare giovani”.