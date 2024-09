Michelle Hunziker: “Sono single, ma vorrei accanto a me un uomo come il compagno di mia figlia Aurora”

Michelle Hunziker: “Vorrei un uomo come il compagno di mia figlia”

Michelle Hunziker ha ribadito di essere single, ma anche rivelato le caratteristiche che il suo uomo ideale dovrebbe avere.

Ospite di Verissimo, la conduttrice ha dichiarato: “Sono attualmente single, non ho ancora trovato qualcuno con cui creare la complicità che hanno mia figlia Aurora e il compagno Goffredo (Cerza, ndr). Ora desidero incontrare una persona con cui condividere momenti spensierati. Aurora è stata fortunata ma se lo merita perché ha una grande sensibilità . Goffredo è un 28enne ma ha una consapevolezza da 40enne è molto responsabile. E io e lui siamo molto uniti. Io sono entrata in sala parto quando è nato Cesare, eravamo noi tre e lì è nata un’unione forte”.

“In questo momento vorrei incontrare una persona con la quale condividere un viaggio, un bicchiere di vino. Ora ad esempio io e Goffredo stiamo facendo un corso da sommelier. Vorrei qualcuno di dinamico”.

In una recente intervista, invece, Michelle Hunziker aveva rivelato di non avere paura di innamorarsi di nuovo: “Certo che anche dopo due divorzi credo nell’amore, e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti. A tutti fa paura la solitudine ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste”.