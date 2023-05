Si sa, qualsiasi cosa pubblicata sul web, anche per un secondo, può rimanere per sempre. Non è passata inosservata a molti fan la gaffe commessa da Michelle Hunziker. Nella prima story pubblicata ieri su Instagram, intorno a mezzogiorno, la showgirl svizzera ha dato il buongiorno ai suoi follower postando uno scatto mentre è ancora a letto con i capelli scompigliati, e a corredo ha scritto: “Oh tanto agoniato riposo…”.

Il clamoroso errore di scrittura non è passato inosservato ai fan, visto che ovviamente la parola si scrive “agognato”. Nella foto, la Hunziker è stesa sul letto con i capelli che le coprono il viso e una mano appoggiata sulla spalla. Una giornata quindi all’insegna del relax, fino a tarda ora, dopo gli impegni lavorativi e le fatiche come neo nonna.

Michelle infatti non perde occasione per godersi il nipotino Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La conduttrice nei giorni scorsi aveva mostrato come fa addormentare il nipotino, ovvero saltellando con il piccolo in braccia, mentre canticchia “Cha cha cha” di Käärijä, la canzone dell’Eurovision.