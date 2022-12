Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati definitivamente

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati definitivamente: è quanto sostiene il magazine Chi, secondo cui sarebbe fallito il tentativo di riappacificazione tra i due intrapreso negli ultimi mesi.

Era stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare tempo l’indiscrezione secondo cui i due erano tornati una coppia.

Nonostante le cene e le vacanze in montagna con le figlie Sole e Celeste, la vicenda non ha avuto un lieto fine.

Secondo Chi, infatti, i due non sono più una coppia e vivono in case separate.

Dopo la separazione, Michelle Hunziker aveva intrapreso una relazione con il medico Giovanni Angiolini, ma la cosa non era andata giù a Tomaso Trussardi, il quale, di recente, ha attaccato l’uomo in un’intervista pur senza mai nominarlo.

“Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene” aveva dichiarato l’imprenditore.

Sul ritorno di fiamma con la sua ex moglie, invece, Trussardi aveva detto: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.