Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme: baci e coccole in montagna. Le foto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci stanno riprovando. Le ultime foto pubblicate da Diva e Donna non lasciano spazio a dubbi. “Si amano e sono tornati insieme. Ecco la prova”, titola il settimanale che dedica al ritorno di fiamma di Michelle e Tomaso l’ultima copertina.

Si tratta di un servizio fotografico che immortala la coppia durante una vacanza in montagna. La famiglia è al completo, con loro ci sono anche le piccole figlie che hanno in comune, ma nonostante questo i due non rinunciano a concedersi coccole ed effusioni. Molto probabilmente quindi la coppia è riuscita a ricucire lo strappo. Il tutto in attesa di un annuncio ufficiale.

Foto che arrivano dopo l’intervista di Tomaso Trussardi al Corriere della Sera in cui ha smentito i vari flirt che gli sono stati attribuiti, ultimo dei quali quello con Pamela Barretta, ex corteggiatrice di Uomini e donne: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.

Pur non nominandolo, poi, l’imprenditore non ha risparmiato parole dure nei confronti di Giovanni Angiolini, il medico che Michelle Hunziker ha frequentato subito dopo la separazione da Trussardi: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Sulle indiscrezioni che vogliono Trussardi e Hunziker di nuovo insieme, l’imprenditore aveva risposto: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.