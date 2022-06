Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: folle passione nel mare della Sardegna | Le foto

La passione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini brucia nelle acque della Sardegna dove la coppia si è concessa una gita in gommone. Il medico chirurgo che ha fatto perdere la testa alla sexy conduttrice tv la avvinghia dolcemente, le bacia il fondoschiena, la coccola e lei si lascia trasportare dalle emozioni senza freni. L’occhio indiscreto dei paparazzi del settimanale “Chi” li ha inseguiti tra le onde. Dalle foto Michelle risulta spensierata e felice, forse Giovanni è la persona giusta al momento giusto e come scrive il Chi: “Giovanni ha fatto tesoro degli errori di chi l’ha preceduto. Sa che per Michelle è importantissimo il rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti, e non lo ostacola”. È di pochi giorni fa infatti l’uscita del videoclip di Ama il nuovo singolo del cantante che ha come protagoniste proprio Michelle e Aurora.

Foto dal settimanale Chi