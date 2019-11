Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi?

Sono giorni, mesi che si rincorrono voci su una presunta crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due, in più di un’occasione, sono stati pizzicati mentre erano intenti a discutere, in pubblico, senza curarsi degli occhi indiscreti e, soprattutto, dei paparazzi sempre dietro l’angolo.

D’altronde, però, la showgirl svizzera non ha mai negato che il rapporto con il marito è sempre stato caratterizzato dalla discussione, che però ha più a che fare con il confronto che con la rottura. Intanto, però, le foto che circolano sui siti di gossip non perdonano e così la coppia appare spesso sull’orlo di una crisi irreversibile.

La presentatrice tv si è sentita di chiarire la cosa al settimanale Oggi che le chiedeva conto proprio dei numerosi litigi comparsi sui siti di gossip: “Ho notato che sono state pubblicate delle foto di un nostro litigio. A dire il vero sia io che Tomaso abbiamo riso davvero tanto per quello scatto”, ha detto la showgirl svizzera.

“Anche perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non pensavo mica di essere così tanto arrabbiata. Nell’immagine mostravo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere sia io che lui… È normale, anche a noi come tutti gli esseri umani capita di litigare ed è giusto che si sappia. Ma la cosa più bella, però, è che facciamo pace in fretta”.

Dunque Michelle ha voluto mettere una pietra sopra alle numerose voci che circolano insistenti – e sicuramente anche poco carine – sul conto suo e del marito. Anche perché in realtà i due continuano ad essere innamoratissimi.

La loro storia va avanti da anni e a rafforzarla ci pensano le loro due bambine: Sole, di sei anni, e Celeste, di appena tre anni. A proposito dei litigi in famiglia, Michelle ha già dichiarato in passato: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non si costruisce qualcosa col confronto, lo scontro, e la fatica”. Insomma, tutto tranquillo a casa Hunziker-Trussardi.

