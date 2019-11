Michelle Hunziker: “Sono stata costretta a sposare Tomaso Trussardi. Ecco perché”

Una delle coppie del momento è sicuramente quella formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due dimostrano di essere molto legati e follemente innamorati. Sposati da qualche anno, hanno avuto due bambine, e secondo i rumors presto potrebbero decidere di dare alla luce un altro figlio.

Secondo quanto raccontato dalla conduttrice svizzera, lei e Trussardi starebbero provando ad avere un altro bambino, ma per ora non ci sono riusciti. Ma come è nato il loro amore, e cosa li ha spinti a sposarsi? In una recente intervista, Michelle Hunziker ha raccontato di essere stata “costretta” a sposare l’erede della famosa casa di moda.

Nella loro scelta di convolare a nozze pare abbia influito molto il parere di Aurora Ramazzotti, la figlia della showgirl avuta con il cantante Eros: “È stata mia figlia a volere che mi fidanzassi, non ne poteva più a vedermi single e iniziava a non più uscire per non farmi stare da sola”, ha dichiarato Michelle.

“Quando le ho detto che lo stavo frequentando l’ha subito cercato su google e mi ha dato il suo ok. Per Aurora Tomaso è come un fratello maggiore, sa sempre cosa dire in ogni momento”, ha aggiunto la Hunziker.

Il rapporto tra Michelle e Tomaso è sicuramente forte e stabile, anche se negli ultimi tempi non sono mancati scontri tra i due, prontamente ripresi dai paparazzi. La stessa Michelle tempo fa aveva confessato di litigare spesso con il marito. “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra. I cuoricini non bastano se non costruisce qualcosa col confronto, lo scontro, la fatica…”, ha spiegato la conduttrice.

