Michelle Hunziker, la villa che le ha regalato Tomaso Trussardi è un sogno

Michelle Hunkizer, bellissimo volto della tv che si appresta a condurre Amici Celebrities – il talent di Canale 5 finora condotto da Maria De Filippi e trasmesso la domenica sera sulla rete ammiraglia Mediaset – dopo la relazione con il cantante Eros Ramazzotti, è diventata la moglie di Tomaso Trussardi, imprenditore ereditiero della più che nota casa di moda e suo Amministratore Delegato.

36 anni lui, 41 lei, i due formano una bellissima coppia e hanno due figlie, Sole e Celeste. Il loro matrimonio è stato celebrato a Bergamo nel 2014 dopo tre anni di relazione e l’anno successivo, nel 2015, nasceva Celeste, la loro secondogenita, mentre Sole è nata il 10 ottobre 2013. La soubrette e il figlio di Nicola Trussardi vivono a Bergamo, in una sontuosa villa che è stata regalata a Michelle in occasione di un suo compleanno.

Si tratta di un bellissimo immobile del valore di 5 milioni di euro, le cui stanze compaiono spesso in alcune foto che la coppia – o la figlia di Michelle con Eros Ramazzotti, Aurora – posta sui social. Dotata di numerose ed ampie stanze, nella villa dominano i colori chiari e luminosi. Nel soggiorno, con pareti rigorosamente bianche, è possibile scorgere nell’ampio open space un tavolo centrale e due finestre molto grandi. Sul tetto sono presenti eleganti travi a vista, mentre il resto dell’arredamento è composto da bellissimi oggetti di design e un pianoforte a coda (molto spesso suonato, nelle sue storie Instagram, da Aurora).

Anche nelle altre stanze è possibile scorgere del bianco: la camera da letto di Michelle e Tomaso, in particolare, è un ambiente molto confortevole dove la conduttrice ama trascorrere il tempo libero, per rilassarsi o giocare con le figlie.

Visibile in foto e storie Instagram anche l’angolo bar della villa, dove spesso la famiglia si riunisce in occasioni di relax e divertimento. Per quanto riguarda lo spazio esterno, la villa di Michelle e Tomaso è naturalmente dotata di un bellissimo giardino ricco di piante, dove la coppia organizza feste private e giornate di svago.

