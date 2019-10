Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno una relazione a tre: l’attrice presenta la nuova ragazza

Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno una relazione a tre: presentata la nuova ragazza

Sono senz’altro una delle coppie più discusse e discutibili del momento. Stiamo parlando di Benjamin Mascolo e Bella Thorne: l’attrice e il cantante del duo pop di successo Benji e Fede hanno avviato da qualche mese una relazione, ma non hanno mai nascosto di aver avuto rapporti contemporaneamente anche con altre persone.

Una relazione aperta, dunque, che li ha spesso messi al centro del gossip. Molti non credevano nella loro unione, ma le cose sembra stiano andando per il verso giusto, e i due sono molto affiatati e felici. Nonostante questo, pare proprio che nella loro vita sentimentale ci sia una terza persona.

Benji e la Thorne avrebbero insomma una relazione aperta, come avrebbero confermato i diretti interessati. L’attrice ha infatti presentato sui social la sua nuova ragazza. In un post su Instagram si vede Bella in topless che abbraccia una ragazza, della quale non si intravede il viso.

“È molto carina. La prima ragazza con la quale sia mai riuscita ad essere timida davanti all’obiettivo!”, scrive Bella Thorne nel post. In poco tempo i fan hanno capito che la ragazza misteriosa dovrebbe essere Alex Martini, che da diverso tempo lavora proprio con la Thorne.

Nonostante questa terza persona, la relazione tra Bella Thorne e Benji va a gonfie vele. A confermarlo il commento del cantante sotto la foto delle due ragazze: “Siete così carine ragazze”. Insomma, una vera e peropria relazione a tre che in poco tempo ha infiammato i social.

