Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il litigio al parco che preoccupa i fan

La showgirl svizzera Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi sono stati paparazzati al parco mentre fanno jogging, ma tra i due sembra essere in corso un litigio pesante. Gli scatti sono stati diffusi dal settimanale Diva e Donna, che immortala il momento in cui la presentatrice tv e l’imprenditore sembrano intenti a discutere molto animatamente.

Negli scatti si vede la coppia insieme al parco, in compagnia delle due figlie più piccole Sole, di sei anni, e Celeste, di appena tre anni. Quello che si evince dalle foto è che in due stiano discutendo con un certo fervore.

Tomaso Trussardi sgrana gli occhi di fronte alla moglie, mentre lei sembra essere visibilmente turbata dalla discussione in corso. A un certo punto, sempre nelle foto, si vede Michelle Hunziker seduta da sola su una panchina, mentre il marito gioca con la figlia.

I due sembrano distanti, ma alla fine torna il sereno. Sempre nelle foto di Diva e Donna viene immortalato il momento in cui i due fanno pace e così sul viso della showgirl svizzera torna il sorriso che conosciamo bene.

Ma non è la prima volta che i due vengono immortalati nel bel mezzo di un animato litigio. Lei, dal canto suo, ha spiegato che crede fermamente che il confronto, anche acceso, in una coppia faccia bene: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non si costruisce qualcosa col confronto, lo scontro, e la fatica”.

