Michelle Hunziker e le foto da bambina: le espressioni sono le stesse da sempre

Michelle Hunziker pubblica una serie di foto di quando era bambina e le paragona ad alcuni scatti recenti: l’effetto è straordinario. La showgirl svizzera spolvera i ricordi d’infanzia e si riconosce in quelle foto di qualche anno fa.

“Ci sono dei giorni in cui spunta dal nulla la mia infanzia… mi chiede di prenderla in braccio e di giocare con lei… io accetto sempre volentieri e le dico: ‘vieni pure, tanto io e te non ci lasceremo mai’ ❤️❤️❤️ provate anche voi… le espressioni alla fine non cambiano🤣🤣🤣 un bacio e buon weekend”: con queste parole Michelle Hunziker accompagna le foto di sé da bambina e invita i suoi fan a spulciare nella sua infanzia e a riconoscere la Michelle di oggi nella Michelle di allora.

La presentatrice tv pubblica su Instagram una serie di collage, con il suo visino da bambina e quello di oggi: si nota immediatamente che le espressioni della showgirl oggi non sono cambiate rispetto a quelle di un tempo. E così abbiamo Michelle bambina con lo sguardo dolce e profondo e Michelle adulta con la stessa incredibile espressione.

E ancora, la showgirl bambina entusiasta della vita che sprizza gioia da tutti i pori e la showgirl adulta con un la stessa felicità negli occhi.

Per ultima Michelle Hunziker lascia lo scatto in cui si vede lei a un paio d’anni mentre sorride (senza dentini) e accanto la Michelle Hunziker che tutti conosciamo con il sorriso smagliante che indossa sempre e che la caratterizza.

