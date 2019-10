Il gesto d’amore di Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker nella finale di Amici Celebrities

Il gesto d’amore di Tomaso Trussardi per la moglie Michelle Hunziker

Il gesto arrivato da Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker subito prima della finale di Amici Celebrities conferma l’amore incondizionato che lega i due. Il 23 ottobre 2019 è andata in onda su canale 5 l’ultima puntata di Amici Celebrities, il programma di Maria De Filippi dedicato alle star.

A condurlo, nell’ultima puntata, è stata proprio la showgirl svizzera Michelle Hunziker. La padrona di casa, Maria De Filippi, per la prima volta ha guardato il programma da casa, lasciando tutto nelle mani della bionda svizzera.

Se, infatti, nella penultima puntata Maria De Filippi non aveva lasciata sola Michelle Hunziker, presentandosi comunque negli studi Mediaset nei panni di giudice e di fatto supportando la conduzione della showgirl svizzera, stavolta la regina di Canale 5 ha lasciato le redini a Michelle.

Al suo fianco, però, almeno metaforicamente, c’era il suo Tomaso Trussardi. Il marito della showgirl svizzera ha sempre dimostrato di starle accanto anche nei momenti più duri e anche stavolta, di fronte all’ennesima sfida della showgirl, lui non si è tirato indietro e, anzi, ha fatto qualcosa di fondamentale per Michelle.

In più di un’occasione, la showgirl svizzera ha rivelato che il rapporto con il marito è profondissimo: i due si parlano moltissimo, si confidano paure e trovano il modo di affrontarle sempre insieme. Come nel caso della conduzione di Amici Celebrities. Nelle prime puntate alla guida del programma cult di Mediaset – riadattato per le star del mondo dello spettacolo nostrano – l’audience non è stato dei migliori.

Michelle Hunziker ha accusato il colpo e ha sofferto molto per un risultato mediocre. A questo punto è intervenuto il marito, Tomaso Trussardi, che, come ha rivelato la stessa showgirl in un’intervista al settimanale Gente, le ha dato la forza per affrontare al meglio quella situazione.

““C’è sempre stato un dialogo profondo e costruttivo. Mi confronto con lui su tutto. E anche in questo caso Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito. Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”, ha detto Michelle Hunziker. Quelle parole sono state fondamentali per la conduttrice e il risultato è stato sicuramente migliore di quanto si aspettasse.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il commovente video di nozze e la dedica per l’anniversario | VIDEO