Michelle Hunziker racconta la fine dell’amore con Eros Ramazzotti: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, perché si sono lasciati

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati la coppia tra le più amate degli anni Novanta. I due si sono conosciuti dopo un concerto a Milano di lui, nel dicembre 1996 è nata Aurora e nel 1998 si sono sposati. Il triste epilogo arriva nel 2002 con la separazione e poi il divorzio nel 2009.

I veri motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore sono emersi dopo più di dieci anni dal divorzio e a rivelarli è stata la stessa conduttrice svizzera. La ragione della separazione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbe legata alla setta di cui ha fatto parte la showgirl che l’avrebbe plagiata nel periodo tra il 2001 e il 2006.

“Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni”, aveva raccontato Michelle Hunziker in tv, in un’intervista a ‘Verissimo’.

La vicenda ha avuto anche delle ripercussioni sulla sua vita sentimentale. Su Eros Ramazzotti, all’epoca ancora suo marito “Mi dicevano che era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’, io ho scelto loro”.

“Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale”. E Michelle Hunziker aggiunge: “Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro”.

