Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia. La fedeltà? Non è così importante”

Dal matrimonio con Eros Ramazzotti al rapporto con il proprio corpo: Michelle Hunziker si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice e showgirl parla dei matrimoni passati e del suo attuale compagno, Nino Tronchetti Provera: “Sono un Acquario, idealista e anticonformista: credo che le persone che ho incontrato nella vita siano tutte importanti. Però bisogna andare avanti, nonostante le difficoltà. Detto questo, magari è opinabile sposarsi tante volte, perché è una fatica immane. C’è una frase che mi rappresenta da un po’ di tempo. Stare con una persona deve piacermi di più di quanto mi piaccia stare sola. La vita di coppia deve essere davvero un valore aggiunto”.

Sul segreto della sua bellezza rivela: “Io non ho questa percezione. Però sono consapevole di amarmi molto, che è diverso. Ma non è sempre stato così. È stato un percorso tortuoso e difficilissimo perché io avevo un’autostima bassissima”. Nel suo percorso decisiva è stata anche la psicanalisi: “Psicanalisi che continuo a fare, percorsi di vita, fatiche. Un bellissimo viaggio cominciato quando già avevo 40 anni. La chiave di volta è stata la volontà di trovare la persona giusta che mi ha dato gli strumenti per lavorare su me stessa e sui miei traumi per imparare a smettere di auto-sabotarmi. All’esterno non si percepiva, sono sempre stata solare perché sono pudica nei sentimenti e non voglio attaccare il mio zaino agli altri. Io studio tantissimo le cellule, per questo ho creato il mio brand di life style Goovi che lavora sull’epigenetica e sono arrivata alla conclusione che chi sa perdonare, ha una socialità attiva e una vita semplice è più felice perché le emozioni influenzano l’attività dei geni”.

La conduttrice rivela di essere stata una madre “ingombrante” data la sua fama: “Per Auri è stato difficilissimo, lei ha anche un padre famoso, Eros. È stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ossa con una grande struttura. Io l’ho cresciuta nella semplicità e nella natura a Varigotti. Oggi è una mamma speciale e ha realizzato se stessa attraverso il successo della maternità. Le faccio tanti complimenti, lei e Goffredo stanno crescendo un bambino gioioso che canta e balla”. Poi rivela qualcosa che non rifarebbe nella vita: “Sicuramente affronterei in modo diverso da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta determinati rapporti, poi magari l’esito sarebbe stato lo stesso”.

Parlando di Eros Ramazzotti, quindi, afferma: “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”. Non si cede alla prima difficoltà, sottolinea Michelle Hunziker, ma “in un momento veramente difficile non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile (della setta, ndr ). Inoltre era morto il mio papà”. E sulla fedeltà afferma: “Questa domanda me la può fare solo lei a questa età. Una donna matura che ha vissuto tutto quello che ho vissuto io capisce che quando sei giovane ti inculcano che la fedeltà è una cosa fondamentale, ma oggi penso che il progetto di vita sia più importante”.