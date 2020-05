Meghan Markle e Adele vicine di casa: i consigli della cantante per ambientarsi a Beverly Hills

Harry e Meghan hanno scelto una location americana degna della loro fama. Il Regno Unito è soltanto un ricordo ormai, se comparato alla bellissima villa a Beverly Hills, il quartiere più in voga tra i vip. Meghan Markle, cresciuta a Los Angeles, è perfettamente a suo agio con la vita californiana e, come riporta il Mirror, l’attrice avrebbe ricevuto anche qualche dritta dalla sua nuova vicina di casa, la cantante Adele.

Adele, che abita a cinque minuti di distanza dai duchi di Sussex, ha voluto dare loro una mano, consigliando quali luoghi evitare per non essere assaliti da fan e paparazzi indiscreti. Pare che Harry e Meghan abbiano preso in affitto (dal produttore cinematografico Tyler Perry) una grande villa il cui valore è di 14 milioni di sterline, composta da otto camera da letto e dodici bagni; una villa che dista pochissimo dalla dimora di Adele, tornata a far parlare di sé di recente dopo una serie di scatti che la vedono più in forma che mai. La cantante di “Someone like you” avrebbe quindi dato dei consigli alla Markle, spiegandole quali zone frequentare senza essere assalita dai paparazzi, ma anche quale asilo scegliere per il piccolo Archie e dove poter fare passeggiate rigeneranti nei dintorni dell’abitazione.

Meghan Markle e Adele vicine di casa, i consigli: dalla scelta dell’asilo alle aree paparazzi free

Adele, che abita a Lo Angeles ormai da anni, ha consigliato a Meghan la stessa scuola che ha frequentato suo figlio, Angelo. Ma quando è nata quest’amicizia? Pare che le due si siano conosciute a una cena di beneficenza qualche anno fa, una cena organizzata per raccogliere fondi per le vittime della Grenfell Tower (il grattacielo andato a fuoco a Londra). Nel quartiere scelto dai duchi di Sussex non abita soltanto Adele, è una zona che pullula di celebrità, da Rod Stewart a Sylvester Stallone, ma anche Serena Williams, Elton John e tanti altri. L’unico a dover trovare ancora una sua dimensione nella soleggiata California è il principe Harry e poi, chissà, potranno valutare di acquistare una casa tutta loro.

Leggi anche:

1. Harry e Meghan annunciano “Archewell”, il loro nuovo brand:critiche per il tempismo / 2. Gli sms shock di Harry al padre di Meghan Markle: “Se parli con i giornali te ne pentirai”

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni su Instagram: “Fiera del tuo nuovo singolo”. La risposta di Fedez è da ridere George geloso della sorellina. Kate: “Vuole fare tutti i compiti di Charlotte” Cristiano Malgioglio parla del suo nuovo fidanzato