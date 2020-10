Che ci facevano a pranzo insieme Rocco Siffredi e Matteo Salvini?

Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Rocco Siffredi? All’apparenza forse nulla, eppure i due, come ci conferma una nostra fonte, sono stati a pranzo insieme un paio di giorni fa a Roma in un noto ristorante di via Savonarola, a pochi passi dal Vaticano, dove il leader leghista è solito rifocillarsi durante i suoi soggiorni nella Capitale.

Proprio mentre il Capitano era già nel ristorante, hanno fatto capolino il noto porno attore abruzzese in compagnia della moglie e di alcuni amici. Un curioso incontro che ha portato i due illustri esponenti (uno della politica, l’altro del mondo dell’hard) a sedersi a tavola insieme. Di cosa avranno discusso in questo conviviale banchetto? Abbiamo provato a chiederne conto allo stesso Siffredi, ma il Rocco nazionale ha preferito non commentare, trincerandosi dietro un “non confermo e non smentisco” in stile Moggi. Mistero.

Leggi anche: Rocco Siffredi, il figlio Lorenzo debutta nel mondo dell’hard / 2. Come diventare liberista: 10 consigli a Salvini

Potrebbero interessarti Nina Moric pubblica una telefonata shock con Corona: "Vorrei ucciderti" Aurora Ramazzotti, il consiglio della nonna: “È importante il vibratore” Chiara Ferragni e Fedez, il video in cui Leone svela il sesso del bebé | VIDEO