Matteo Salvini va a convivere con Francesca Verdini

Matteo Salvini e la sua fidanzata Francesca Verdini vanno a convivere. A dare la notizia è il settimanale Chi, che ha immortalato il leader della Lega e la sua compagna alle prese con il trasloco. Tra scatoloni, caffè da asporto e mascherine, l’intesa tra i due sembra più che buona. Salvini e Verdini, fa sapere il giornale di gossip, hanno lasciato l’appartamento in cui vivevano nel centro di Roma per spostarsi in uno ancora più spazioso, e in particolare in un condominio con giardino di una delle zone residenziali della Capitale. Un quartiere meno centrale, ma certamente più tranquillo e al riparo da occhi indiscreti.

D’altronde Salvini è ormai diventato un esperto di traslochi, visto che per lui è il terzo in pochi mesi. Questa volta però, sottolinea Chi, le intenzioni potrebbero essere davvero serie. L’appartamento è infatti decisamente più ampio rispetto a quello da single in cui viveva prima Salvini e ci sono camere anche per i figli di lui, Mirta e Federico, e per eventuali nuovi arrivi in famiglia.

Nelle foto pubblicate dal settimanale si vedono anche Salvini e Verdini prendere il caffè per gli operai, poi lui vestito di tutto punto parte per Milano, mentre la sua compagna va a fare la spesa. La quarantena e questa nuova Fase 2, insomma, sembrano aver fatto bene alla coppia, e i loro piani per il futuro sono chiari e ambiziosi.

