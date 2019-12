Luca Argentero presto papà, il dolcissimo annuncio su Instagram

Luca Argentero papà, Cristina Marino in dolce attesa: “Io e te diventiamo tre”

Luca Argentero è pronto ad accogliere la cicogna. La sua fidanzata, Cristina Marino, è in dolce attesa e molto presto l’attore diventerà papà.

L’annuncio è arrivato su Instagram (com’è solito di questi tempi) con una foto che ritrae la coppia sul divano: l’attore torinese porta lo stetoscopio sulla pancia della futura mamma, entrambi sorridono e si guardano con amore, mentre la didascalia recita: “Io e te… diventiamo 3”.

La loro storia d’amore è nata qualche anno fa (correva l’anno 2017), dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania. Entrambi attori, hanno deciso di camminare fianco a fianco fino a coronare il sogno d’amore con un bebè.

Si tratta del primo figlio, sia per Argentero che per la Marino.

Soltanto qualche giorno fa, Luca Argentero aveva scatenato la curiosità del web denunciando un furto in casa, in particolare del suo amatissimo Telegatto. I più diffidenti hanno immediatamente tirato in ballo Netflix: Argentero, infatti, avrebbe potuto alludere alla terza stagione di Suburra, prossimamente in arrivo sulla piattaforma streaming, emulando il ruolo di altri personaggi prima di lui (come Emanuele Filiberto per promuovere l’uscita di The Crown).

Ad oggi, subentra un altro annuncio di Argentero che, su Instagram, ha catturato in pochissimi istanti tantissimi like e commenti d’auguri, anche da parte di vip: è il caso di Stefano Accorsi, Alessandro Cattelan, Massimiliano Varrese e tanti altri.

Cristina Marino, chi è la fidanzata di Luca Argentero (presto papà)

Come la sua dolce metà, anche Cristina Marino è un’attrice. Il debutto è arrivato in Amore 14, il film ispirato al romanzo di Federico Moccia arrivato nelle sale nel 2009, dove ha interpretato Stefania.

Ma galeotto fu il set di Vacanze ai Caraibi, dove ha conosciuto Luca Argentero (poco prima che lui si lasciasse con l’ex moglie).

Cristina, classe 1991, è figlia di papà siciliano e mamma pugliese, ma è nata e cresciuta a Milano. L’attrice inoltre gestisce un diario virtuale (che non ama definire blog), BefancyFit, dove parla di attività fisica e benessere.

In un’intervista a Vanity Fair, Cristina ha descritto così la loro relazione: “Luca è uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

E, in attesa della cicogna, ricordiamo che Argentero aveva espresso il desiderio di sposare la sua dolce metà. “Stiamo insieme da 4 anni, quindi è normale pensare di volersi sposare, mettere su famiglia e anche di riprodurmi. Ne parlo un po’ scherzando sennò mi imbarazzo troppo”, questa la confessione di Argentero a Verissimo lo scorso settembre.