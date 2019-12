Luca Argentero, ladri in casa dell’attore: “Mi hanno rubato il Telegatto”

Furto in casa Argentero. Dei ladri si sarebbero introdotti nella proprietà dell’attore e avrebbero rubato il Telegatto, lo storico riconoscimento televisivo assegnato dalla giuria del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo fino al 2008.

A denunciare l’accaduto è stato proprio Luca Argentero via Twitter. “I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché?”.

Lo sfogo dell’attore di “Brave Ragazze” ha colpito molti utenti, ma è stato anche “punito” da qualche battuta velenosa. Un utente, ad esempio, ha commentato: “Per chi te l’ha concesso, invece, spetterebbe la forca, senza possibilità di commutazione della pena, in contumacia!”.

Luca Argentero e il furto del Telegatto: verità o pubblicità?

Il Telegatto gli è stato assegnato nel 2008 (ultimo anno in vigore del premio), ma alcuni ipotizzano che la denuncia dell’attore potrebbe invece celare una campagna pubblicitaria com’è già accaduto in precedenza.

Ad esempio, con lo spot di Emanuele Filiberto che ha annunciato il finto ritorno dei Reali quando invece si riferiva alla terza stagione di The Crown su Netflix. O ancora la caccia all’uomo di “Celebrity Hunted” che dava per dispersi vip come Fedez e Francesco Totti, e che invece hanno partecipato come concorrenti al nuovo programma di Amazon.

La pioggia di commenti sotto il post di Argentero ne racconta di cotte e di crude: c’è chi si dispiace genuinamente del furto e cerca di consolare l’attore e c’è chi invece specula sul possibile ritorno del format.

Luca Argentero ha ottenuto il Telegatto nel 2008 (data dell’ultima edizione), dopo aver recitato in Saturno Contro, il film di Ferzan Ozpetek candidato a “Miglior film”.

Che Argentero abbia davvero subito la tragica esperienza del furto in casa o la sua è soltanto una trovata pubblicitaria per anticipare qualcosa in arrivo?