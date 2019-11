Diletta Leotta e Gigi D’Alessio fotografati insieme fuori da un ristorante, quale sarà stata la reazione di Anna Tatangelo?

Quale sarà stata la reazione di Anna Tatangelo alla fotografia che ritrae insieme Diletta Leotta e Gigi D’Alessio?

È quello che diverse persone si stanno chiedendo dopo l’uscita dell’istantanea, pubblicata su Chi, che vede protagonisti la conduttrice di Dazn e il compagno della Tatangelo mentre si scambiano un bacio fuori da un ristorante milanese.

Diletta Leotta e Gigi D’Alessio fotografati a cena insieme: impazza il gossip

Nonostante i rumors e le indiscrezioni, però, tra la giornalista e il cantante non c’è nulla di più di una semplice amicizia. Nella foto “incriminata”, infatti, si può vedere, di spalle, anche il compagno della giornalista, il pugile Daniele Scardina, segno che, quella milanese, non è stata altro che una buona cena tra amici.

Diletta Leotta e Gigi D’Alessio hanno veramente una relazione? Ecco cosa c’è di vero

Potrebbero interessarti La nuova stagione di The Crown fa infuriare Buckingham Palace Alessia Marcuzzi cambia look: il nuovo taglio piace ai fan Diletta Leotta e Gigi D’Alessio hanno veramente una relazione? Ecco cosa c’è di vero

Ecco perché, di conseguenza, una vera e propria reazione della Tatangelo al momento non c’è stata. Certo non è escluso che la cantante di Sora possa comunque rispondere nelle prossime ore, magari attraverso i suoi profili social, semplicemente per ribadire a curiosi e giornalisti che Gigi è suo e di nessun’altra.

Anna Tatangelo contro Dolcenera: le due cantanti si punzecchiano a distanza