Anna Tatangelo contro Dolcenera: “Fa schifo a un sacco di gente”

È scontro totale tra Anna Tatangelo e Dolcenera, con la moglie di Gigi D’Alessio che si è scagliata contro la collega, la quale, qualche giorno, le aveva lanciato una frecciatina in diretta tv.

Tutto è iniziato lunedì 28 ottobre durante la trasmissione di Raiuno Vieni da me, che ha visto ospite Dolcenera. Nel corso della puntata, la cantante ha risposto a una serie di domande che le sono state poste dalla conduttrice Caterina Balivo.

Dolcenera a Sanremo? Ecco cosa rivela a TPI la cantante

Una di queste era sulla mancata vittoria a Sanremo 2006, nella categoria Giovani. “Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? Non si può mettere insieme il pesce con il caviale – ha risposto Dolcenera – E comunque si, meritavo di vincere io”.

La frecciatina rivolta alla collega evidentemente non è passata inosservata ed è stata riferita ad Anna Tatangelo (qui la sua carriera), la quale ha prontamente replicato.

Ospite del programma radiofonico 105 Take Away, infatti, la cantante di Sora ha affermato: “Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”.