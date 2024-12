Leonardo Pieraccioni: “Dopo la rottura con Laura Torrisi non ho fatto sesso per tre anni e mezzo”

Leonardo Pieraccioni: “Dopo Laura Torrisi non ho fatto sesso per tre anni”

In occasione dell’uscita del film con Alessandro Siani, Io e te dobbiamo parlare, Leonardo Pieraccioni ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, rivelando anche dei particolari intimi.

Intervistato da Il Messaggero, il regista e attore ha confermato quanto già dichiarato in passato, ovvero che dopo la fine della relazione con Laura Torrisi non ha avuto rapporti per tre anni: “Verissimo. Per la precisione tre anni e mezzo”.

Sul suo nuovo lavoro, che lo vede in coppia con Alessandro Siani che è anche il regista del film, ha dichiarato: “Fino a poco tempo fa non avrei mai preso in considerazione di fare un film diretto da altri: facevo le mie cose e andava bene così. Devo dire che è stata la mia fidanzata, quando ha letto il soggetto, a dirmi che faceva ridere. ‘Mi piacerebbe tanto vederti imbranato..’, ha detto”.

Leonardo Pieraccioni ha anche fatto un bilancio della sua vita dal momento che il prossimo 17 febbraio compirà 60 anni: “Cosa c’è voluto per arrivarci? Non lo so. Tutto è successo così velocemente: mi sembra ieri il debutto a 29 anni, due ore fa la nascita di mia figlia, che ora ogni tanto si trucca… Sembra tutto incredibile, poi mi guardo allo specchio”.

Infine l’attore ringrazia tutti “quelli che da anni mi dicono di aver dimenticato per un’ora e mezzo tutte le paturnie con un mio film. A Raffaella Carrà che nel 1991 mi fece partecipare al concorso ‘Conduttore del 2000’ di Fantastico 12 interrompendo una serie infinita di provini andati male. E poi all’amico Carlo Conti, che mi ha sempre detto di star buono quando a trent’anni mi disperavo perché le mie storie d’amore non andavano mai bene”.