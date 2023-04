Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni: “Sto con lei dal lunedì al giovedì”

Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Chi è Teresa Magni, la fidanzata dell’attore e regista Leonardo Pieraccioni? La donna e l’interprete, infatti, fanno coppia da quattro anni, così come confermato anche dello stesso Pieraccioni in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso la sua vita professionale e privata.

“Sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina” ha rivelato il regista de Il Ciclone.

Biografia

Teresa Magni è nata nel 1981 ed è dunque di 16 anni più giovane di Leonardo Pieraccioni, che ha 58 anni. Come confermato dallo stesso attore, la donna non fa parte del mondo dello spettacolo anche se non è chiaro quale lavoro svolga attualmente.

Spettacoli / Leonardo Pieraccioni: “Le mie attrici? Lorena Forteza è caduta in depressione, Natalia Estrada allena cavalli”

Nata a Firenze, così come il suo compagno, Teresa Magni ha una figlia, Anna, avuta da una precedente relazione. Sul suo profilo Instagram, che vanta oltre 5mila follower, la donna posta frequentemente foto sia della figlia che del suo compagno Leonardo Pieraccioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗻𝗶 (@teresa_magni)

Diversi utenti hanno più volte sottolineato la somiglianza tra la nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni e la sua ex, Laura Torrisi, con cui l’attore e regista ha avuto una figlia, Martina.

E proprio riguardo a Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni ha recentemente dichiarato: “Sta preparando qualcosa come attrice. Le donne sulle crisi di coppia a 40 anni capiscono quello che gli uomini capiscono a 50. Ci sono donne che non sono pronte a fare le mogli. Ora Laura ha 42 anni e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo”.

Sul perché le sue relazioni non durino a lungo, l’attore e regista, invece, ha dichiarato: “Il matrimonio è una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni”.