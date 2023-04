Leonardo Pieraccioni: “Le mie attrici? Lorena Forteza è caduta in depressione, Natalia Estrada allena cavalli”

Leonardo Pieraccioni: “Non sono un latin lover, sono fidanzato con Teresa”

È un Leonardo Pieraccioni senza filtri quello che si è raccontato in una lunga intervista sul Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua carriera nonché della sua vita privata.

Il regista e attore ha raggiunto la notorietà grazie a Fantastico 1992 e a Raffaella Carrà. “L’unica che credette in me” rivela Pieraccioni, che poi parla di alcune attrici che hanno avuto successo grazie ai suoi film: “Lorena (Forteza ndr) era caduta in depressione, ha avuto problemi familiari, Natalia Estrada credo continui ad allevare cavalli. Di altre non so”.

Sulla sua vita privata, invece, afferma: “Non mi considero un latin lover. Mai avuto mezza storia con le mie attrici, manco mezzo bacio, se non con Laura Torrisi, con cui ho fatto una figlia”.

E della sua ex dichiara: “Sta preparando qualcosa come attrice. Le donne sulle crisi di coppia a 40 anni capiscono quello che gli uomini capiscono a 50. Ci sono donne che non sono pronte a fare le mogli. Ora Laura ha 42 anni e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo”.

Sul perché le sue relazioni non durino a lungo, l’attore e regista afferma: “Il matrimonio è una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni”.

“Ho 58 anni e non è un fatto d’età – continua Leonardo Pieraccioni – È una sorta d’infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Io ci parlo con i miei amici sposati, al 90 per cento sono separati. Poi si risposano e si riseparano. Ho la resistenza di una formica zoppa”.

E sulla sua nuova compagna, Teresa, rivela: “Ma forse è vero fino a un certo punto, sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina”.

“I genitori separati e i figli diventano coppiette, arriva il weekend e ci chiediamo, che si fa stasera, pizza o bistecca? I figli dei separati godono di una certa indulgenza dei genitori. Ho visto in tv lo psichiatra Paolo Crepet che invece su questo tema è granitico e ne ho fatto la parodia”.

E sulla paternità, Leonardo Pieraccioni aggiunge: “Il mi’ babbo quando non finivo i compiti mi diceva, sai cosa succede se non li finisci? Niente. E così sono io con la mi’ figliola. Ma so che faccio arrabbiare Crepet. Mia madre dice che sono nato vecchio, a 10 anni ascoltavo Guccini, la mia fantasia si è formata lì. Non è vero che sono sempre allegro”.