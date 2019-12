Ladri in casa di Taylor Mega a Milano, l’influencer dopo il furto: “Sono terrorizzata”

“Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c’era l’allarme”. L’influencer Taylor Mega, in una story su Instagram, commenta così il furto subito nel suo appartamento di Milano. Nel video, si vede la casa dove sono entrati i ladri, messa completamente a soqquadro.

“Ieri mentre stavo a Udine è partito l’allarme e ho chiamato le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora in casa”, racconta la 26enne, “poi sono corsa da Udine a Milano in tre ore e ho trovato quel macello”.

Il furto è stato messo a segno la sera di Natale nell’appartamento nel pieno centro di Brera a Milano, di Elisa Todesco (conosciuta come Taylor Mega).

Sembra che i ladri abbiano asportato monili e gioielli dall’abitazione dell’influencer. Non è stata ancora quantificata l’entità del furto, anche se, a un primo esame, sembra che nell’abitazione non manchi molto. Sul pianerottolo sarebbero state trovate delle valigie che probabilmente gli intrusi, disturbati, non sono riusciti a portare via.

Taylor Mega, di origine friulane, ha su Instagram oltre 2 milioni di followers. È stata concorrente all’Isola dei famosi e al Grande Fratello.

Taylor Mega si mostra da ragazzina: “A 16 anni, quando ancora non ero rifatta”

Taylor Mega da Barbara D’Urso dà spettacolo: “Ma sei ubriaca?”

Potrebbero interessarti Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano Fedez nudo, Chiara Ferragni pubblica su Instagram la foto vietata ai minori di 18 anni Barbara d’Urso, l’ex concorrente del Grande Fratello Alberto Mezzetti dichiara: “Dopo la cena c’è stato molto di più”

Jade Mega, chi è la sorella di Taylor Mega: età, Instagram, carriera, vita privata

Taylor Mega mostra la sua cellulite “Ce l’ho pure io, pace!”

Live Non è la D’Urso, Taylor Mega: “Fare l’influencer è stressante”