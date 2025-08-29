Icona app
Home » Gossip
Gossip

La Russa e la giornata con Fedez sullo yacht: “Non l’ho invitato io, è molto meglio di quanto pensassi”

Il presidente del Senato commenta gli scatti pubblicati da "Chi"

di Niccolò Di Francesco
Hanno fatto il giro del web le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi che vedono Fedez ospite sullo yacht affittato per le vacanze dalla ministra del turismo Daniela Santanché e dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Proprio La Russa è stato interpellato sull’argomento dichiarando: “Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca. E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa”. Il presidente del Senato, infatti, rivela: “Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore”. Eppure in passato il rapper è stato vicino al Movimento 5 Stelle: “Ehhh. Io ho tanti amici anche nel Pd. Oggi la mia vicepresidente Castellone del Movimento 5 Stelle fa un attacco sopra le righe a Fratelli d’Itaia, ma rimane mia amica”. E alla domanda se il cantante stia tentando di riposizionarsi, La Russa risponde: “Ribadisco non l’ho invitato, l’ho trovato lì. Ma se do un giudizio, non sulle cose che dice, ma sulla persona, è molto migliore di quello che avessi pensato”.

Secondo quanto scritto da Chi, a invitare Fedez, arrivato a bordo dello yacht in compagnia della nuova fidanzata Giulia Honegger e due amici, sarebbe stato Lorenzo Mazzaro, il figlio di Daniela Santanché. “Politica, imprenditoria, popstar. Brindisi che s’incrociano, chiacchiere che rimbalzano da una parte all’altra, cellulari che lavorano più dei camerieri” racconta il settimanale. E tra gli scatti proposti anche uno di Fedez che immortala un tuffo di Leonardo Apache.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca