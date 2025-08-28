Stanno facendo il giro del web le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi che vedono Fedez ospite sullo yacht affittato per le vacanze dalla ministra del turismo Daniela Santanché e dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Le foto sono state scattate al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, in Sardegna, e raccontano una giornata di “vita smeralda” come la definisce il magazine. A bordo dell’imbarcazione lunga 26 metri, il cui prezzo del noleggio è di 50mila euro a settimana, ci sono Daniela Santanché, il compagno Dimitri Kunz, il figlio Lorenzo Mazzaro e la fidanzata Sarah. E ancora: Ignazio La Russa con la moglie Laura e il figlio Leonardo Apache, insieme alla compagna. “Una compagnia assortita: metà istituzioni, metà mondanità, tutta collezione di cognomi che fanno rumore anche a sussurrarli” scrive Chi.

Tra “selfie, burraco e mojito” ecco arrivare a bordo anche Fedez in compagnia della nuova fidanzata Giulia Honegger e due amici. A invitare il rapper a bordo, secondo il settimanale, sarebbe stato proprio Lorenzo Mazzaro, il figlio di Daniela Santanché. “Politica, imprenditoria, popstar. Brindisi che s’incrociano, chiacchiere che rimbalzano da una parte all’altra, cellulari che lavorano più dei camerieri” racconta il settimanale. E tra gli scatti proposti anche uno di Fedez che immortala un tuffo di Leonardo Apache.