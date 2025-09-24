Nuovo colpo di scena nel caso di Kristin Cabot e Andy Byron, i due amanti scoperti dalla kiss cam durante un concerto dei Coldplay: secondo quanto rivelato dal quotidiano Times, infatti, anche il marito di Cabot era presente al live in compagnia di un’altra donna. “In effetti, lui era allo stesso concerto dei Coldplay” ha rivelato una fonte al quotidiano britannico. Una versione che smentirebbe la versione precedente fornita dai media, secondo cui l’uomo, al momento del fatto, si trovava in Giappone.

Tra i casi più discussi dell’estate, il tradimento in diretta è finito per costare il lavoro sia ad Andy Byron, CEO di Astronomer, azienda con una valutazione stimata superiore al miliardo di sterline, che a Kristin Cabot, la quale ricopriva il ruolo direttrice delle risorse umane nella stessa azienda. Anche se, rivela ancora il Times, non si sarebbe trattato di un vero e proprio tradimento. “Erano già separati al momento, la loro è stata una separazione amichevole. Kristin era con dei colleghi di lavoro, Andrew con una donna che ora è la sua fidanzata” scrive ancora il quotidiano secondo cui, al momento dell’inquadratura della kiss cam, Cabot non si stava nascondendo ma semplicemente era in imbarazzo nel farsi vedere abbracciata al suo capo.