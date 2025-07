Ha fatto il giro del mondo il video della kiss cam al concerto dei Coldplay che ha ripreso un presunto tradimento. Protagonisti Andy Byron e Kristin Cabot, una coppia di presunti amanti, considerando che entrambi risultano sposati, secondo quanto riporta la stampa americana. Lui, infatti, è sposato con Megan Kerrigan Byron, vive a New York e ha due figli; lei è sposata da circa vent’anni con Kenneth C. Thornby.

Andy è il CEO di Astronomer, azienda con una valutazione stimata superiore al miliardo di sterline, mentre Kristin è la direttrice delle risorse umane della stessa azienda. Durante il concerto, i due erano teneramente abbracciati e, una volta comparsi sugli schermi, hanno cercato di nascondersi come possibile, visibilmente imbarazzati.

Chris Martin, leader dei Coldplay, ha subito ironizzato: “Guardate questi due… o hanno una relazione o sono solo timidi”. L’episodio ha fatto impazzire i dipendenti ed ex collaboratori che ben conoscono il CEO Byron: “Le chat dei gruppi di ex dipendenti sono esplose. Tutti ridono come matti e si godono quello che è successo, vedendolo finalmente smascherato”, spiega una fonte al New York Post.

Un capo, sembrerebbe, poco amato da molti ex collaboratori, che in questo modo si sono presi una sorta di simbolica e inaspettata rivalsa. Descritto come un dirigente “aggressivo” e “ossessionato dalle vendite”, il CEO avrebbe creato un ambiente lavorativo definito senza mezzi termini come “tossico”. Un boss bravo a trasmettere all’esterno un’immagine di sé da autentico visionario, ma in realtà poco stimato tra i corridoi della propria azienda. Al momento né Astronomer né i due diretti interessati hanno rilasciato comunicati ufficiali o dichiarazioni sulla vicenda.