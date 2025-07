Momento di imbarazzo al concerto dei Coldplay a Boston. Ad un certo punto la kiss cam ha inquadrato una coppia tra il pubblico, con i due che si sono immediatamente nascosti, fortemente imbarazzati. Si tratta di Andy Byron, CEO di Astronomer, azienda di software valutata oltre un miliardo di dollari, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa società. Chris Martin, leader dei Coldplay, ha subito ironizzato: “Guardate questi due… o hanno una relazione o sono solo timidi”.

Si tratterebbe di un presunto tradimento, visto che entrambi sono già sposati, secondo quanto riporta la stampa americana. Il video è diventato virale, con molti utenti che hanno invaso i profili social dei due presunti amanti e dei rispettivi coniugi.

What a douchebag. CEO #AndyByron blaming Coldplay for his irresponsible and disrespectful indiscretion, instead of owning his philandering ways. pic.twitter.com/YfRRxeMzBz

