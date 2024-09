L’annuncio a sorpresa di Katia Follesa: “Io e Angelo siamo separati da un anno” | VIDEO

L’annuncio a sorpresa di Katia Follesa: “Io e Angelo siamo separati”

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati: ad annunciarlo, in un video postato sui social, è stata la stessa coppia.

In un filmato pubblicato su Instagram, i due, che appaiono sorridenti, affermano: “Volevamo dirvi è che io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo. Non l’abbiamo detto prima per un semplice motivo, perché non fregava niente a nessuno… Però, siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, abbiamo detto: ‘Ma facciamo che lo diciamo noi? ‘Che cosa?’. ‘Che ci siamo separati”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

“Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo! E poi Angelo ha accettato Lenny senza indugiare ! ( dai si ride un po’)” ha invece scritto la comica sulla didascalia del filmato.

Già diverso tempo si parlava di una possibile rottura tra i due che facevano coppia da circa 25 anni.