“Kate Middleton aspetta due gemelli”

Kate Middleton potrebbe essere di nuovo incinta. Di due gemelli. E l’annuncio dovrebbe arrivare a Natale, quando tutta la famiglia reale sarà riunita a Buckingham Palace.

Le indiscrezioni “bomba” arrivano da diversi tabloid britannici, che danno quasi per certa la quarta gravidanza della duchessa di Cambridge.

In particolare, l’esperto della Royal Family Phil Dampier ha fatto notare l’assenza di Kate dalle ultime occasioni ufficiali che hanno coinvolto la coppia: il viaggio in Oman, a cui William ha preso parte solo, e la tradizionale cerimonia dei Tusk Conservation Awards, a cui la duchessa non ha partecipato.

Kate Middleton, ultimamente, rimane spesso a casa. E potrebbe essere proprio la nausea dovuta alla nuova gravidanza a tenere la duchessa lontana dagli impegni istituzionali.

Diversi rotocalchi sostengono che Kate e William starebbero aspettando due gemelli. “Kate Middleton aspetta due gemelli”, titola il National Enquire. E secondo fonti vicine alla Royal Family, la duchessa sarebbe felicissima.

Il prossimo 16 dicembre William e Kate parteciperanno al party “A Berry Royal Christmas” e potrebbe essere quella l’occasione in cui annunceranno la buona novella.

