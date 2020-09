Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme: flirtano durante la scena di un film. Fan in visibilio

Jennifer Aniston e Brad Pitt, la reunion dopo il divorzio

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme. Ma soltanto per la lettura virtuale del copione della commedia “Fuori di Testa” (1982). Un incontro che ha fatto impazzire i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma. Nella reunion di beneficenza i due attori hanno interpretato i ruoli che furono di Judge Reinhold e Phoebe Cates e si sono messi a flirtare. Si sono salutati chiamandosi per cognome: “Ciao Aniston”, “Ciao Pitt!” e poi: “Come stai tesoro?”.

