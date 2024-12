Ilary Blasi torna a parlare di Francesco Totti: “L’ho condiviso con tutti”

Ilary Blasi torna protagonista su Netflix a partire dal 9 gennaio con una nuova serie che racconta la sua vita dopo il divorzio da Francesco Totti.

“Ho deciso di raccontare io la mia storia perché lo stavano facendo gli altri, ma era la mia. Ne è nato anche un libro, Che stupida, ed è stato forse più introspettivo rispetto alla serie. Però parlarne in video è stato più liberatorio” spiega la conduttrice.

E a proposito dell’ex capitano della Roma, nella prima puntata della produzione, la presentatrice dichiara: “Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma. L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi”.

Intervistata dal settimanale Grazia, Ilary Blasi conferma, così come viene dichiarato nella serie, di essere rinata: “Il passato non si cancella e sarebbe un peccato farlo, è stato bellissimo, ho ricordi emozionanti, ogni tanto riaffiorano dei flash. Ma non vivo il passato, vivo il qui e ora, e sono proiettata nel futuro. Non mi crogiolo nel dolore. Sono più curiosa di affrontare quello che sarà. Anche perché il passato non potrebbe mai più essere come prima, quindi che senso ha?”.

Poi spiega come ha imparato a essere una madre separata: “Impari ad avvisare, per rendere partecipe l’altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Abbiamo dei giorni con i ragazzi che sono di prassi, ma vivono tutti quanti da me, i più grandi hanno la loro macchinetta e non è che proprio rispettino orari e regole. Insomma, è tutto come prima”.

La conduttrice rivela di aver deciso di fare una nuova serie per “raccontare chi sono davvero. Qui non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo. Una volta c’era il canale E! Entertainment. Lì ho sempre guardato la serie sulle Kardashian. Non perdevo una puntata delle stagioni già quando ero incinta di Cristian che oggi ha 19 anni. Ho una famiglia numerosa, mi divertiva l’idea che ci fosse qualcuno che la mettesse in video”.

Poi, parlando del suo nuovo compagno Bastian, spiega che è stato lui a fare il primo passo: “lo a tutto pensavo tranne che a trovare il fidanzato, ero sola da quattro mesi. Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna. Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram”.

“Essendo una boomer, gliel’ho dato ma non ho chiesto il suo. Quando ho raggiunto mia sorella e la mia amica Francesca, che avevano visto tutto, sono state loro a insistere perché corressi a chiederglielo prima del suo imbarco: ‘Vai o non lo ritroverai mai più’ dicevano. Ho troppi follower, non avrei visto la sua richiesta. È così che ci siamo collegati” aggiunge la presentatrice.

Dopo la separazione, Ilary Blasi rivela che non le sono mancati di certo i corteggiatori anche se precisa: “Sì, ma non creda chissà quanti. Ero una donna pericolosa da frequentare. Fotografi e giornali mi aspettavano al varco, quindi non incontravo nessuno”.