Ilary Blasi torna dalle vacanze e spende 600 euro al supermercato: “Ma quanti assorbenti compra?”

Terminate le sue vacanze, Ilary Blasi è tornata a Roma dove ha fatto provviste al supermercato spendendo ben 600 euro.

A mostrare lo scontrino e alcuni dei prodotti acquistati è stata la stessa conduttrice in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Si vede che sono tornata?” ha scritto la presentatrice sulle foto, che hanno inevitabilmente scatenato i follower. C’è chi ha ironizzato sulla questione, chi ha criticato Ilary Blasi e chi, invece, l’ha difesa.

“Ma quanti assorbenti compra?” si chiede una follower che ha “studiato” a fondo lo scontrino. Le critiche maggiori, invece, riguardano la presunta ostentazione della conduttrice. Ma c’è anche chi fa presente che Ilary ha anche tre figli e il conto finale non è poi così salato visti anche l’aumento dei prezzi: “Noi siamo in due e spendiamo la metà”.

Intanto a breve riprenderanno le udienze per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti con i due che torneranno a sfidarsi in tribunale.

Secondo quanto scrive Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini “La causa per la separazione con addebito tra Totti e Blasi è giunta a una fase cruciale, quella dell’udienza con testimoni. Una questione di tempi, date e prove. E di testimoni. La bomba sganciata da Totti è la convocazione fra i testimoni proprio di Cristiano Iovino, dopo che il personal trainer ha confessato in un’intervista al Messaggero di aver avuto una relazione intima con la Blasi alla fine del 2021. Non risulta che la Blasi, per replicare alla staffilata di Totti, abbia deciso di chiamare a testimoniare Noemi Bocchi”.